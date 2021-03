Kappeln-Kopperby : Feuer zerstört Wohnhaus in der Boysenkoppel - mit Video

Nahezu zeitgleich mussten die Kappelner Wehren am Donnerstag zu zwei Großfeuern ausrücken – eines davon brannte in Kopperby.

Kappeln | Zwei Einsätze in der Größenordnung und dann auch noch zeitgleich – das war selbst für Dirk Schadewaldt etwas Außergewöhnliches. Am Donnerstagvormittag meldete sich der Pager des Kappelner Gemeindewehrführers gleich zweimal schnell nacheinander: In der Boysenkoppel stand ein Wohnhaus in Flammen – das war der erste Alarm um kurz vor 9 Uhr. Eine Stunde sp...

