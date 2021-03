Kappeln : Die Heringsangler sind da

Viele der Hobbyangler am Kappelner Hafen sind für einen Tagesausflug an die Schlei gekommen.

Kappeln | Die Freude am Heringsangeln ist am Hafen in Kappeln derzeit nicht zu übersehen. Die Hobbyangler sitzen und stehen in langer Reihe unter Corona-Abstand und freuen sich über volle Fisch-Eimer, die ihnen die Heringsschwärme bescheren. Gesellt sich auch die Sonne dazu, dann ist es für viele ein richtig schöner Urlaubstag. Und das ist es in dieser Pandemie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.