Notruf und Beratung in Kappeln : „Frauenzimmer“ feiert Jubiläum und lädt zu Sonderaktionen ein

30 Jahre existiert der Verein, der für Notruf und Beratung für Mädchen und Frauen in Kappeln und Umgebung steht bereits. Anlässlich des Jubiläums gibt es einmal im Monat ein besonderes Angebot.

Kappeln | 30 Jahre alt wird der Verein „Frauenzimmer – Notruf und Beratung für Mädchen und Frauen“ in Kappeln in diesem Jahr und eigentlich sollte das in jedem einzelnen Monat mit einer Sonderaktion gefeiert werden. Aber die Corona-Pandemie verhinderte die Umsetzung bisher. Im April nun soll es losgehen. Die Beraterinnen Kathleen Schäfer, Katja Hartwigsen und A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.