Veranstaltungen in Kappeln : Das sind die Pläne für die Heringstage 2022

Wie kann Kappelns größte Veranstaltung nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wiedereröffnet werden? Anders als bisher, wenn es nach WTK und Verschönerungsverein geht. Der Unterschied zu früher ist tatsächlich deutlich.

Kappeln | Corona und Großveranstaltungen – das ist eine Rechnung, die schon seit knapp zwei Jahren zu keinem wirklich zufriedenstellenden Ergebnis kommt. Die konkreten Folgen in Kappeln waren im vergangenen und in diesem Jahr zu Himmelfahrt sichtbar – beziehungsweise eben nicht sichtbar: Die Heringstage fielen aus. Zweimal in Folge. Für die Wirtschaft und Touri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.