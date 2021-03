Kappeln/Süderbrarup : Corona-Schnelltests bei Aldi: Nach 45 Minuten waren alle weg

Schon vor Ladenöffnung standen Kunden in Kappeln und Süderbrarup am Sonnabend vor den Türen des Discounters.

Süderbrarup/Kappeln | Am Sonnabend startete bei Aldi der Verkauf für Sars-CoV-2-Antigen-Test – und bereits 20 Minuten vor der offiziellen Ladenöffnung um 8 Uhr standen die ersten Kunden vor der Tür. Bis die Türen dann tatsächlich aufgeschlossen wurden, wuchs die Schlange noch weiter an – sowohl in Süderbrarup als auch in Kappeln. Man gibt so viel Geld für unnützes Zeugs ...

