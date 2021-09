Bürgermeisterwahl 2021 in Kappeln : Sebastian Bahls: „Mit mir wird es mehr Bürgernähe geben“

Am 26. September sind die Kappelner zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. In Interviews stellen wir die drei Kandidaten vor – heute: Sebastian Bahls.

Kappeln | Herr Bahls, am 26. September möchten Sie Bürgermeister in Kappeln werden. Weshalb sind Sie der Richtige für diesen Job? Ich bin jemand, der sich gerne durchbeißt, der nicht locker lässt. Das erkennt man schon an meinem Werdegang. Ich bin Hauptschüler mit einem relativ schlechten Abschluss. Auf der Berufsfachschule in Kappeln habe ich mich dann verb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.