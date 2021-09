Bauarbeiten in Kappeln : Baustelle Wassermühlenstraße schneller beendet – die nächste folgt

Nur zwei statt drei Wochen haben die Arbeiten in Kappelns viel genutzter Durchfahrtsstraße gedauert. Als nächstes folgen Asphaltierungsarbeiten – auch dafür ist eine Sperrung nötig.

Kappeln | Angesetzt waren drei Wochen, aber jetzt ist die Baustelle, die den Verkehr in der Wassermühlenstraße lahmgelegt hat, bereits früher beendet. Statt am 24. packte die Baufirma bereits am 20. September die Sachen zusammen. Zurückgelassen hat sie einige deutlich erkennbare schwarze Stellen in der Straßenoberfläche und eine viel befahrene Durchfahrtsstraße...

