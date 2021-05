Brückensperrung : Schleibrücke in Kappeln legt Verkehr an Land und auf dem Wasser lahm

Lebensende nach 20 Jahren erreicht: Alle vier Hydraulikzylinder der Schleibrücke in Kappeln müssen ausgetauscht werden.

Kappeln | Vier Hydraulikzylinder müssen nach 20 Jahren Betrieb an der Schleibrücke in Kappeln ausgetauscht werden, gibt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) bekannt. Sie haben ihr Lebensende erreicht, was an umfangreichen Ölschmierungen an Teilen zu sehen ist, deren Oberflächen normalerweise silbern glänzen. Um diese Arbeiten dur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.