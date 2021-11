Corona-Pandemie in Kappeln : Neue Apotheke am Dehnthof weitet Testangebot aus

Die Regeln nach 3G und 2G plus machen regelmäßige Corona-Tests erforderlich. In Kappeln kann man sich daher wieder häufiger auf das Virus testen lassen.

Kappeln | Die Neue Apotheke am Dehnthof 9 testet schon lange auf das Coronavirus. Als die Tests im Oktober kostenpflichtig wurden, schränkte Inhaberin Marina Gressmann das Angebot zwar ein, hielt es aber an zwei Tagen in der Woche aufrecht. Mit der Rückkehr der kostenlosen Tests erweiterte sie die Kapazitäten wieder – und nun folgt die nächste Ausweitung. Au...

