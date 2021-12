Corona - Abitur 2022 : Keine Feier wegen Corona: Wer verhilft dem Kappelner Abi-Jahrgang zum Abschlussball?

Corona hat sie ausgebremst: Der aktuelle Abi-Jahrgang der Klaus-Harms-Schule in Kappeln sucht Sponsoren und Spender, die helfen, das großes Abschlussfest im Juni 2022 zu finanzieren.

Kappeln | Es soll losgehen, da sind sich alle einig: Zwei Jahre konnte corona-bedingt kein Abiball gefeiert werden, das soll 2022 für den aktuellen Abi-Jahrgang wieder anders sein. Der Abiball steht auf der Kippe Am Freitag, 24. April 2022, steht die Entlassfeier des aktuellen Abitur-Jahrgangs der Klaus-Harms-Schule an, und einen Tag später, am 25. April,...

