Kappeln in der Weihnachtszeit : Der Lions-Adventskalender ist da – und hier können Sie ihn kaufen

Der Verkaufsstart für die 2750 Exemplare des besonderen Adventskalenders des Kappelner Lions-Clubs kommt mit Verzögerung – aber er kommt. Es gibt sie in ausgewählten Geschäften, und nicht nur die Käufer können etwas gewinnen.

Kappeln | Es hat ein bisschen länger gedauert als es sollte – aber jetzt ist der diesjährige Adventskalender des Kappelner Lions-Clubs endlich in etlichen Geschäften in Kappeln zu haben. Verkaufsstart ist am Mittwoch, 10. November, 12 Uhr. „Tatsächlich haben die Leute schon danach gefragt“, sagt Finn Teichmann, Club-Mitglied und Kalender-Verantwortlicher. Und e...

