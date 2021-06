Strassensanierung in Kappeln : 8000 Quadratmeter neue Fahrbahn in zwei Tagen

Richard-Albert-Straße, An der Kirsebek und Langeland – dort waren in dieser Woche schwere Baufahrzeuge unterwegs. Ihre Arbeiten könnten im Idealfall erst in zehn Jahren wieder fällig sein.

Kappeln | Zwei Tage hat es gedauert, dann waren die großen Baufahrzeuge schon wieder verschwunden. Aber sie haben Spuren hinterlassen in der Richard-Albert-Straße und in den Straßen An der Kirsebek und Langeland: Die Oberflächen der Fahrbahnen sind einmal vollständig erneuert worden und sollen jetzt im Idealfall zehn Jahre halten. Weiterlesen: Diese Kappelne...

