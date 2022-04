Bauprojekt in Kappeln : Neuer Kreisverkehr an den Schleiterrassen: Am 11. April starten die Arbeiten

Ein gutes halbes Jahr später als ursprünglich geplant geht es nun los: Kappeln bekommt den nächsten Kreisverkehr. Bis in den Sommer hinein sollen die Arbeiten dauern.

Kappeln | Mit deutlicher Verspätung fällt am Montag, 11. April, der Startschuss für die Bauarbeiten am neuen Kreisverkehr in Ellenberg. Das teilt die Kappelner Bauverwaltung mit. Entstehen soll der Kreisel unmittelbar an den Schleiterrassen, genauer an der Kreuzung Barbarastraße/Gorch-Fock-Straße/Schöne Aussicht. Er soll zum einen den Verkehrsfluss aus dem neue...

