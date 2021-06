Lions-Club Kappeln : Erlös aus Adventskalender: Lions-Club schüttet das Füllhorn aus

Feuerkids, Sportvereine, Grundschulen – alle konnten sich um einen Zuschuss bewerben. Am Dienstag wurden mehr als 8000 Euro für elf Projekte in Kappeln und der Region in der Aula des BBZ in Kappeln verteilt.

Kappeln | Dass der Schulhof der Klaus-Harms-Schule sich Stück für Stück verändert und aus der Betonwüste inzwischen eine Fit-Cross-Anlage für die etwas älteren und ein kleiner Gerätepark für die jüngeren Schüler erwachsen ist, dafür hat der aktive Förderverein des Kappelner Gymnasiums gesorgt. An seiner Spitze steht inzwischen seit vielen Jahren Ira Huesmann. S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.