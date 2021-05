Modellregion Schlei : Jugendherberge Kappeln bereitet sich auf die nächsten Öffnungsschritte vor

Jugendherbergsmutter Anika Sander freut sich auf weitere Gäste ab Montag, 17. Mai, das Hygienekonzept ist erprobt.

Kappeln | Anika Sander holt die bunten Klammern wieder raus. Ab Montag, 17. Mai, wird es in der Jugendherberge in Kappeln wieder etwas lebhafter, und das Hygienekonzept, das schon im Vorjahr so gut funktioniert hatte, wird dann erneut zum Einsatz kommen. „Das hat jeder verstanden, das hat sich gut bewährt“, sagt die Herbergsmutter. Weiterlesen: Die Klassenfa...

