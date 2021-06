Jan-Willem Paulsen aus Arnis : Mit dem Segel-Klassiker durch die Nacht

95 Jahre ist die „Västanfläkt“ alt, aber ihr Eigner hält das offene Regattaboot immer auf dem neusten Stand. Nach einem Jahr Pause hat nun die Wettfahrt-Saison wieder begonnen.

Arnis/Kappeln | Die Vorfreude ist groß: Am Freitagabend, 11. Juni, um 23 Uhr fällt der Startschuss, und die Regatta „The Run“ beginnt an verschiedenen Punkten in der Ostsee. Auch vor Schleimünde. Die Zieleinfahrt im dänischen Svendborg wird gegen 6 Uhr am nächsten Morgen erwartet. Nach einem Jahr Pause juckt es Jan-Willem Paulsen nun besonders in den Fingern. Er will...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.