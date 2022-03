Krieg in der Ukraine : Iryna Oelze aus Kappeln will zurück in ihre ukrainische Heimat – und helfen

Iryna Oelze lebt seit 22 Jahren in Kappeln, aber ihre Familie kämpft in der Ukraine um ihr Leben. Mit ihrem Mann sammelt sie Hilfsgüter und Spenden, mit denen sie sich kurzfristig auf den Weg in ihre Heimat machen will.

Kappeln | Iryna Oelze klingt verzweifelt. „Wir fahren los, sobald der Wagen voll ist“, sagt sie. Und: „Jeder Tag, jede Stunde zählt.“ Iryna Oelze wurde in der Ukraine geboren, sie kommt aus der Nähe von Lwiw und hat ihre Familie und Freunde dort. Sie spürt eine Unruhe, möchte jetzt am liebsten direkt bei ihren Leuten sein. Jetzt organisiert sie gemeinsam mit ih...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.