25. November 2021 : Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen: Kappeln setzt Zeichen

Eine Wanderausstellung im Modehaus, orange-leuchtende Fenster und Gebäude, Brötchentüten und Kinovorstellung: Das Kappelner Netzwerk um die Gleichstellungsbeauftragte Tinka Beller hat ganze Arbeit geleistet.

Kappeln | Am 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, und in Kappeln wird gleich mehrfach daran erinnert. Nachdem die Aktionen im Vorjahr pandemiebedingt größtenteils ausfallen mussten, soll der Tag in diesem Jahr wieder vermehrt und auf teilweise ungewöhnliche Weise ins Bewusstsein gerufen werden. Jeden Tag versucht ein Mann eine Frau...

