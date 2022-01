Kinderfasching : Interaktive Zoom-Party des TSV Kappeln lockte nicht nur Kinder vor den Monitor

Gelungene Party: Der Kappelner Sportverein lud zum ersten „Kinderfasching digital“ ein und rund 100 Haushalte schalteten sich per Zoom zu.

Kappeln | „Ach, es war so toll!“ – die Begeisterung klingt durch, wenn Nine Böhrensen, Jugendwartin des TSV Kappeln, das Kinderfaschingsfest des Vereins Revue passieren lässt. Am Sonnabend war der TSV-Jugendausschuss online gegangen und hatte alle Kinder, ihre Geschwister, Eltern und Großeltern eingeladen per Zoom an einer aufwendig ausgearbeiteten Show teilzunehmen. Weiterlesen: Verkleiden, singen, tanzen: Sportverein lädt zum „Kinderfasching 2022 digital“ ein Es wurde getobt und gespielt, Jannis und Emil versuchten um die Wette möglichst viele Marshmellows in den Mund zu bekommen, es gab Luftballon- und Zeitungstänze sowie eine Polonäse. Wie das alles? „John Vorbringer hat es mit seiner Technik und seinem Team möglich gemacht“, betont Böhrensen. Er und DJ Florian Föh, der professionell durch die zwei munteren Stunden führte. Der DJ hinterm Mischpult, davor eine Bühne für die jungen Darsteller des Jugendausschusses und zwei riesige Monitore. Auf dem einen konnten die Protagonisten sich selbst sehen, auf dem anderen waren all die Familien zu sehen, die sich zugeschaltet und ihre Kamera aktiviert hatten. „So war eine Interaktion möglich, das hat toll geklappt und hat wirklich allen mega viel Spaß gemacht“, sagt die Jugendwartin, die richtig viel positive Rückmeldungen für die Aktion bekommen hat. Rund Haushalte schalteten sich per Zoom zu Rund 100 Haushalte hatten sich am Nachmittag zugeschaltet. Viele Zimmer waren geschmückt, fast alle, die mitgemacht haben, waren auch verkleidet. Die Jugendlichen haben zu vielen Lagertänzen aufgefordert. „Lagertänze sind vielen aus den Zeltlagern noch bekannt, da war der Wiedererkennungswert und die Lust mitzumachen groß“, so Böhrensen. Auch interessant: 2G-Plus in Kappeln: Nicht alle Sportvereine trainieren weiter Dass das digitale Faschingsfest auch von zu Hause aus gut funktionierte, bestätigt Dagmar Ungethüm-Ancker, Vorsitzende des TSV Kappeln, die im Wohnzimmer mit Enkelkind und Familie mitfeierte. „Das war der Hammer“, sagt sie, lobt den Einsatz des Jugendauschusses und bestätigt, wie gut allen die ausgelassene Stimmung tat. „Das brauchen wir jetzt, ein wenig Fröhlichkeit und Leichtigkeit.“ Nine Böhrensen weiß, was für ein tolles Team sie mit ihrem Jugendausschuss hat. Die 15 jungen Leute im Alter zwischen 16 und 22 Jahren haben alle viel um die Ohren, leben zum Teil bereits nicht mehr in Kappeln oder stehen gerade kurz dem Abitur. Aber für den TSV nehmen sie sich die Zeit. Corona-bedingt standen am Wochenende nur neun (getestete) Animateure auf der Bühne. Nicht selbstverständlich, findet Böhrensen. Und ganz einfach übrigens auch, zwei Stunden lang zu tanzen und zu unterhalten, ohne dass das Publikum wirklich da ist, laut applaudiert oder mitsingt, hatte auch DJ Flo die Akteure gelobt. Aber auch wenn gerade alle glücklich über den gelungenen Nachmittag sind, stellt Nine Böhrensen klar: „Unser größter Wunsch ist es, im kommenden Jahr wieder mit 300 oder 400 Kinder in der Sporthalle zu feiern – und anders wollen wir im Moment auch nicht planen.“ Aber egal ob so oder so, das Motto „Kein Jahr ohne Kinderfasching im TSV“ wird bestehen bleiben. ...

