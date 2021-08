Innenstadt Kappeln : Mit dem Mofa ins Sommernachtskino

Der zweite Abend des Sommernachtskino war ausgebucht. Die Besucher, die teilweise mit dem Moped anreisten, sahen den Kultfilm 25 km/h mit Lars Eidinger und Bjarne Mädel.

Kappeln | Rund 200 Gäste besuchten am Freitag das Sommernachtskino auf dem Deekelsenplatz in Kappelns Innenstadt. Die Wirtschaft und Touristik Kappeln GmbH (WTK) hatte an diesem zweiten Open-Air-Kino-Abend den Film „25 km/h“ mit Bjarne Mädel und Lars Eidinger im Angebot, und es blieb kein Stuhl frei. Weiterlesen: Gleich zweimal Sommernachtskino auf dem Deeke...

