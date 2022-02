Stadtbücherei Kappeln : Ausleihen statt kaufen: Die Lochzange aus Kappelns „Mobiler Bibliothek der Dinge“

Akkuschrauber, Navi oder Slack-Line: Wer ausprobieren möchte, bevor er kauft, ist gerade in der Kappelner Stadtbücherei richtig. Ab sofort und bis Ostern gibt es hier neben Büchern allerlei bunte Gegenstände im Regal.

Kappeln | Lochzange, Tom-Tom-Navigationsgerät oder Powerbank? Badminton-Set, Action-Cam oder Reisebügeleisen? Gibt es ab sofort alles in der Kappelner Stadtbücherei. Warum? Weil das Team um Leiterin Kerstin Rosinke ab sofort eine „Mobile Bibliothek der Dinge“ in seinen Räumen in der Schmiedestraße 13 hat. Passt ins Konzept der Bücherei Warum etwas kaufen,...

