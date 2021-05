Schule in Kappeln : „Alle wieder an Bord“: Weiterführende Schulen starten mit Präsenzunterricht

Nach den Prüfungsjahrgängen und Klasse 5 und 6 kehren nun auch die fehlenden Schüler in den Präsenzunterricht zurück.

Kappeln | Etwas ist anders, das ist zu merken an der Gemeinschaftsschule an der Schlei: Seit dem 3. Mai sind nun auch die noch fehlenden Schüler des siebten und achten Jahrgangs aus dem Wechselunterricht zurück. „Seit heute sind alle wieder an Bord, und wir sind froh, dass wieder mehr Leben in der Bude ist“, sagt Schulleiterin Britta Pichatzek. Auch interess...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.