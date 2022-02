Angler an Kappelns Mole : Der Hering ist schon im Februar da – die ersten Angler auch!

Milder Winter, vergleichsweise warmes Wasser: Die Angler an Kappelns Hafenmole sind beeindruckt von der Größe der Heringe, die schon seit einigen Tagen beißen.

Kappeln | „Ja, was machen die denn schon alle hier?“ Manch ein Passant bleibt derzeit erstaunt an der Mole des Kappelner Nordhafens stehen und fragt sich, ob es schon sinnvoll ist, die Angel in die Schlei zu halten. Ist der Hering denn schon da? „Ja, allerdings“, sagt Jens Klapper und lacht. Seit 2014 kommt er regelmäßig nach Kappeln, um Heringe zu angeln – ...

