Für Insekten gedacht : Blühwiesen-Frevel in Oersberg: Wer klaut die Sonnenblumen?

Nicht in Ordnung: Hauke und Britt Lassen sind überrascht darüber, wie gut ihre Blühwiese ankommt – nicht nur bei den Insekten, auch bei Blumenliebhabern, die in der Gemeinde unerlaubt pflücken.

Oersberg | Es kommt nicht selten vor: Ein Wagen hält am Straßenrand. Der Fahrer steigt aus und geht zum Feldrand, an dem Sonnenblumen und andere Pflanzen blühen, und rupft eine ab. Oder mehrere. „Oder so viele, dass man sie in einem Arm nicht mehr tragen kann“, sagt Hauke Lassen, Landwirt und Bürgermeister der Gemeinde Oersberg. Das hat er selbst beobachtet und ...

