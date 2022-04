Preissteigerung an der Schlei : Deshalb müssen die Kappelner künftig mehr im Restaurant bezahlen

Der Krieg in der Ukraine hat auch hierzulande ganz konkrete Folgen – unter anderem für Gastronomen. Sie sehen sich gezwungen, Preissteigerungen an ihre Gäste weiterzugeben. So sieht es zurzeit in Kappeln aus.

Kappeln | Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind die Energie- und Lebensmittelpreise stetig angestiegen. Mehl ist schwer zu bekommen, der Preis für Speiseöl hat sich mal eben vervierfacht. Das spüren auch die Gastronomen in Kappeln und dem Umland – und sie sind gezwungen zu handeln. Weiterlesen: Was steigende Lebensmittelpreise für Gastronomen an der Sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.