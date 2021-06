Sommerhitze in Kappeln : Ab in die Ostsee: Badewetter am Weidefelder Strand

Der Sommer hat begonnen. Am bisher heißesten Tag des Jahres zog es Urlauber und Einheimische ans Meer. Einige genossen die Sonne, andere die noch recht frischen Fluten.

Kappeln | An Kappelns Hausstrand in Weidefeld tummelten sich am Donnerstag bereits in der Mittagszeit viele Menschen, um sich ein wenig Abkühlung durch eine leicht Brise und den Sprungs ins kalte Nass zu verschaffen. Oder zumindest die Füßen in den Fluten zu kühlen. Strandwetter genießen Aus Baden-Baden waren die befreundeten Familien Lott und Kitzinger a...

