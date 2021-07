Kappelner Werkstätten : Tatkräfige Helfer auf dem Weg ins Hochwasser-Katastrophengebiet

Eigentlich wollte Najomi Eberhardt Flutopfer in ihrem Haus beherbergen, aber es entwickelte sich in kürzester Zeit eine Hilfsinitiative. Am Freitag startete ein Konvoi mit Material und Manpower nach Bad Münstereifel.

Kappeln | Punkt 16 Uhr. Die Motoren werden gestartet und pünktlich fahren zwei Crafter, drei Busse und ein SUV vom Gelände der Kappelner Werkstätten in Mehlbydiek. 18 Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen machen sich auf den Weg nach Bad Münstereifel. Sie wollen helfen und mit anpacken, genau da im Katastrophengebiet, wo gerade jede Hand gebraucht wird. We...

