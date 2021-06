Einsatz in Glücksburger Straße : Hähnchenwagen auf Kappelner Rewe-Parkplatz in Flammen

Bei der Zubereitung der Speisen entzündete sich vermutlich das heiße Fett. Der Mitarbeiter versuchte noch, den Brand zu löschen – und verletzte sich dabei.

Kappeln | Großer Schreck am Freitagmittag auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Glücksburger Straße in Ellenberg: In dem dort stehenden Verkaufswagen für gegrillte Hähnchen brach ein Brand aus. Das Feuer war gegen 11.35 Uhr ausgebrochen und ist vermutlich auf brennendes Fett zurückzuführen, das sich aus noch ungeklärten Gründen bei der Zubereitung ...

