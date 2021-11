Kirchengemeinde St. Christophorus : Der Schatz der Partnerschaft zwischen Kappeln und Tansania

Am Sonntag stand zum neunten Mal die christliche Partnerschaft zwischen Kappeln und Ngaruma in Tansania im Mittelpunkt. Und am Ende gab es sogar ein Geschenk.

Kappeln | Am Ende ging jeder mit einem kleinen Perlenarmband nach Hause. Die Kinder des evangelischen St.-Christophorus-Kindergartens hatten die Bänder gebastelt und damit der neunten Auflage des Tansania-Partnerschaftsgottesdienstes am Sonntagvormittag ihr ganz eigenes Geschenk gemacht. Einen kleinen Schatz sozusagen. Und genau darum war es im gut besuchten Go...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.