Wohnanlage „Mehlbyhuus“ : Nach Chlorgasaustritt in Kappeln: So lief der Großeinsatz im St. Nicolaiheim

In einer Wohneinrichtung des Kappelner St. Nicolaiheims gab es einen Defekt an einer Waschmaschine, durch den offenbar giftige Gase austreten konnten. Das Gebäude musste evakuiert werden.

Kappeln | Schreck in der Abendstunde: Bewohner und Betreuer der Wohnanlage „Mehlbyhuus“ des St. Nicolaiheims Sundsacker in der Schulstraße in Kappelns Ortsteil Mehlby stellten am Donnerstagabend einen chlorartigen Geruch fest. Gegen 19.30 Uhr alarmierten sie die Feuerwehr. Weiterlesen: Chlorgasaustritt in Kappeln: Großeinsatz der Feuerwehr im „St. Nicolaihei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.