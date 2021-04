Geschenke für „Corona-Helden“ : Bäckerei Tange und Backstübchen Brix verschenken Süßes für die Seele

10.000 Quarkbällchen verteilt die Bäcker-Innung unter „Corona-Helden“ – und einige Hunderte davon gingen nach Kappeln.

Kappeln | Mehl, Eier, Zucker und viel Quark. Alles vermischten, kräftig aufgeschlagen und in teelöffelgroßen Portionen ins heiße palmölfreie Fett geben. So entsteht ein fluffiges Quarkbällchen. Die Bäckerei Tange hatte 600 Stück davon gebacken und sie im Rahmen einer Aktion der Bäcker-Innung an die Kappelner Werkstätten übergeben. Weiterlesen: Bäcker sagen D...

