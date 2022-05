Zukunftsschule SH : Mehr Nachhaltigkeit im Alltag: So macht es die Kappelner Gemeinschaftsschule

Zur Zukunft gehört Nachhaltigkeit, das wissen Kappelns Gemeinschaftsschüler offenbar gut. Zum wiederholten Mal wurde die Schule als „Zukunftsschule“ zertifiziert – und hat dabei mit einer sportlichen Leistung gepunktet.

Kappeln | Einmal im Jahr ist Zeit für Zukunft. Dann zeigt sich, ob die Gemeinschaftsschule an der Schlei gewappnet ist für das, was vor ihr liegt und ob sie bereit ist, diese Zukunft mit zu gestalten. Und in diesem Fall lässt sich feststellen: Sie ist es und zwar wiederholt. Für die nächsten zwei Jahre darf sich die Gemeinschaftsschule als „Zukunftsschule SH“ b...

