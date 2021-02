Gemeinschaftsschule Kappeln : Erste Pläne für den Anbau mit viel Grün und noch mehr Glas

Die Planungen für den Anbau an die Schule nehmen Fahrt auf. Jetzt traf sich erstmals ein Arbeitskreis mit Architekten.

Kappeln | Es sollte der Auftakt sein zu etwas, wie sich im Laufe der Versammlung herausstellen sollte, durchaus Besonderem. Die Mitglieder des Arbeitskreises für den Anbau an die Gemeinschaftsschule an der Schlei trafen sich in der Mensa der Schule, um gemeinsam ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.