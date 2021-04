Gelting : Feuerwehr rettet Katze bei Küchenbrand

Drei Wehren rückten am Sonnabend in den Süderholm. Offenbar hatte ein Bewohner das Essen auf dem Herd vergessen.

Gelting | Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gelting hat am Sonnabendnachmittag einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. In einer Wohnung im ersten Stock war eine Küche in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt, Feuerwehr und Rettungsdienst mussten allerdings eine Katze aus der Wohnung retten und behandeln. Nachbarn hatten die Rauchen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.