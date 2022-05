Krieg in der Ukraine : Ukrainerinnen Taiysia, Tetyana und Viktoriia wollen von Kappeln aus helfen

Sie haben schon bei Theo Kalmar im „Lobster“ am Weidefelder Strand in Kappeln gearbeitet. Nun sind Taiysia, Tetyana und Viktoriia auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine wieder da.

Kappeln | Im Februar griffen Putins Truppen das ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.