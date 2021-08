Freiwillige Feuerwehr : Eine große Fahrzeughalle für das kleine Grödersby

Auch das angrenzende Gemeindefeuerwehrhaus in Grödersby wird komplett durchsaniert. Einige Firmen sind noch im Einsatz, vieles geschieht auch in Eigenleistung, aber die Fertigstellung lässt noch etwas auf sich warten.

Grödersby | Ganz schön groß ist sie, die Fahrzeughalle, die gerade am Gemeindefeuerwehrhaus in Grödersby entsteht. Etwas zu groß vielleicht sogar in den Augen von Bürgermeister Helmut Andresen, denn jeder Quadratmeter kostet, und beheizt werden soll sie auch. „Das Feuerwehrfahrzeug hat einen Löschwassertank. Zumindest frostfrei werden wir den Raum halten müssen“,...

