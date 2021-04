Freizeit im Norden : Fotogruppe Kappeln: Das Feedback gibt es jetzt digital

Seit 2018 existiert die Fotogruppe Kappeln. Die monatlichen Treffen müssen zurzeit digital abgehalten werden.

Kappeln | Die Motive sind vielfältig: Eine Baumgruppe auf der Lotseninsel, die Schleibrücke, der Museumshafen sind dabei, aber die Aufnahmen müssen nicht unbedingt regionalen Charakter haben. Straßenszenen, Porträts, Tiere oder Gebäude, Technik in Nahaufnahme, Wassertropfen in der Luft, Blumen in Großaufnahme – die Auswahl wird den Fotografen überlassen. Wei...

