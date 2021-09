Flutkatastrophe : Olaf Zimmermann bringt Kappelner Spenden nach Altenahr

Im Juli war er zum ersten Mal in der Gemeinde in Rheinland-Pfalz, um zu helfen. Jetzt hatte Olaf Zimmermann aus Scheggerott einen Lkw voller Material und Maschinen dabei – und erzählt, wie es derzeit in Altenahr aussieht.

Kappeln/Altenahr | Eigentlich war nur ein langes Wochenende geplant, nun sind es doch schon wieder zwei Wochen: Am 16. September machte sich Olaf Zimmermann als Helfer zusammen mit seinem Arbeitskollegen Yannick Clausen auf den Weg nach Altenahr. Am Mittwoch, 29. September, treten die beiden die Rücktour Richtung Kappeln an, wieder schweren Herzens. Weiterlesen: Anpa...

