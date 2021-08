Sammeln für Flutgebiete : Olaf Zimmermann fährt mit schwerem Gepäck

Die Spendensammlung darf weiter wachsen, denn jetzt ist der Transport gesichert: Eine Spedition fährt die Hilfsgüter nach Westdeutschland.

Kappeln | Olaf Zimmermann plant seine zweite Reise als Helfer in das Gebiet, in dem die Menschen nach wie vor unter den Folgen der Flutwasserkatastrophe Anfang Juli leiden. Vor vier Wochen war er das erste Mal dort. Er hat Kontakte geknüpft und weiß, was vor Ort alles gebraucht wird. Am 16. September will er wieder fahren, bis dahin sammelt er nach wie vor alle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.