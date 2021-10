Fluthelfer Olaf Zimmermann : „Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich zuhause bin“

Olaf Zimmermann hat seinen Job aufgegeben, um weiter beim Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe zu helfen. Außerdem versucht er Ferienhausvermieter zu finden, die ihre Unterkünfte den Betroffenen zur Verfügung stellen.

Kappeln/Altenahr | Solange ist er noch gar nicht zurück aus dem Flutkatastrophengebiet in Rheinland-Pfalz, aber die nächste Fahrt ist längst geplant. Und diesmal will er länger bleiben: Olaf Zimmermann hat seinen Job zum Ende des Monats an den Nagel gehängt und plant die nächsten vier Monate in Altenahr zu verbringen. „Es ist das Übliche. Es gibt noch so viel zu tun“, s...

