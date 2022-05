Amtliches Liegenschaftskataster : Verkehr, Wohnen, Freizeit: So nutzen die Kappelner ihre Stadt

Wie hoch ist der Anteil an Sportflächen in Kappeln? An Siedlungsflächen? Und an Waldflächen? Und wie schneidet Kappeln im Vergleich mit anderen Städten dabei ab?

Kappeln | In Kappeln gibt es Flächen für den Str...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.