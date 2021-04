Kappeln : Feuerwehr rettet Mann nach Arbeitsunfall auf der Schleibrücke

Ein 55-Jähriger erlitt Kopfverletzungen, als ein schweres Gewicht auf ihn fiel.

Kappeln | Am Donnerstagmittag kam es an der Schleibrücke zu einem schweren Arbeitsunfall während der Vorbereitung der Instandhaltungsarbeiten. Ein 55-jähriger Mann erlitt dabei eine schwere Kopfverletzung und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Sein Kollege, der unter Schock stand, wurde mit dem Rettungswagen ebenfalls in eine Klinik...

