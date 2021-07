Ferienleseclub in Kappeln : So funktioniert Leseförderung in den Sommerferien

160 neue Kinder- und Jugendbücher können in der Stadtbücherei Kappeln entliehen, gelesen und bewertet werden. Eine Anmeldung ist die ganzen Ferien hindurch möglich, eine Bücherei-Mitgliedschaft ist keine Voraussetzung.

Kappeln | „Henri, lächel mal!“ Der Neunjährige zieht einen Mundwinkel etwas nach oben, aber sein Blick ruht weiter auf dem Buch, das in seinem Schoß liegt. „Du störst beim Lesen“, sagt er und grinst. Henri macht mit beim Ferienleseclub (FLC), den die Kappelner Stadtbücherei in diesen Sommerferien wieder anbietet. Der junge Kappelner, der nach den Ferien in der ...

