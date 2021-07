Corona in Schleswig-Flensburg : Es gibt Impfstoff genug – aber die Nachfrage sinkt

Sind freie Impfaktionen der Schlüssel gegen zunehmende Impfmüdigkeit? Zumindest auf Biontech war der Run zuletzt groß. Astrazeneca dagegen wird zum Ladenhüter.

Schleswig | Die niedersächsische Stadt Bramsche hat es bereits vorgemacht, in Eckernförde kam es jüngst zu langen Staus deswegen: Kurzfristige Impfaktionen ohne Termin im öffentlichen Raum kamen zumindest in diesen Fällen gut an, mitunter so gut, dass der Impfstoff verbraucht, die Schlange an Menschen aber noch nicht abgebaut war. Im Kreis Schleswig-Flensburg hat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.