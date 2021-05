Pfingsten in Kappeln : Erster verkaufsoffener Sonntag zog Besucher in Geschäfte und Cafés

Mit mehr als zwei Monaten Verspätung öffneten in Kappeln erstmals an einem Sonntag wieder die Geschäfte. Mit Maske, Abstand und Musik tummelten sich die Menschen in der Innenstadt und am Hafen.

Kappeln | Sonne, Schlei, offene Geschäfte – die Kombination, mit der Kappeln erstmals an einem Sonntag in diesem Jahr locken konnte, zog viele Gäste in die Innenstadt, und auch am Hafen war richtig viel los. Besonders die Restaurants und Eiscafés waren alle gut besucht. Es war schwer, draußen noch einen Platz zu ergattern. Weiterlesen: Ab Pfingsten öffnen Ka...

