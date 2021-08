Corona in Kappeln : Impfen oder nicht? Kostenpflichtige Tests? Was sagen die Kappelner?

Skepsis gegenüber den Impfstoffen, zu teure oder zu ungenaue Tests, Zurückhaltung beim Restaurantbesuch – so denken die Passanten in der Innenstadt zu den Themen.

Kappeln | Das Thema Corona ist nach wie vor in aller Munde – und spaltet die Gesellschaft in mindestens zwei Gruppierungen. Da sind Impfbefürworter auf der einen Seite, dann die, die sich aus unterschiedlichen Gründen gegen die Impfung entscheiden. Die aktuelle Debatte dreht sich darum, nur Geimpfte und Genesene zum Beispiel in Restaurants einzulassen und darüb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.