Gartenweg in Kappeln : Einbrüche in Gartenlauben auf Kleingartengelände – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Freitag, 22. Oktober, auf Samstag, 23. Oktober, sind Unbekannte in mehrere Gartenlauben im Gartenweg eingebrochen.

Kappeln | Zwischen Freitagabend, 22. Oktober, und Samstagmorgen, 23. Oktober, ist es auf dem Gelände des Kleingartenvereins im Gartenweg in Kappeln zu mehreren Einbrüchen in Gartenlauben gekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Diebstahl und Sachschäden Bisher wurden vier Strafanzeigen aufgenommen. Diverse Gartengeräte – unter anderem eine Kettensä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.