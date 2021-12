Unfall in Kappeln : Betrunken und ohne Führerschein auf den Kreisel gefahren

Umgefahrene Schilder und deutliche Spuren im Gras: Am Montagabend fuhr ein Mann offenbar betrunken und ohne Führerschein in Kappeln auf den Kreisel an der B199 bei Ford Hansen.

Kappeln | Am Montagabend gegen 17.30 Uhr verlor ein betrunkener 69-jähriger Mann am Kreisel Wassermühlenstraße/B199, am Sitz der Firma Ford Hansen in Kappeln, die Kontrolle über sein Fahrzeug. „Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Gelting auf den Kreisel drauf und riss sich dort die Ölwanne auf“, berichtet Susanne Urbschat, stellvertretende Wehrfü...

