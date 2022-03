Einkaufen in Kappeln : E-Center Kappeln schließt Ende Mai für Neubau

Drei Monate noch – dann wird das Kappelner E-Center in der Wassermühlenstraße erstmal schließen. Der Bau soll Platz machen für einen neuen, modernen und nachhaltigen Markt.

Kappeln | Edeka-Kaufmann Andreas Brick schließt seinen Markt in der ehemaligen Textilfabrik in der Wassermühlenstraße 32 zu Ende Mai. Die Immobilie wird vom Eigentümer May & Co. im Zuge von Modernisierungsarbeiten abgerissen. Auf dem Grundstück entsteht im Anschluss ein neues Einkaufszentrum mit einem modernen E-Center. Wir haben alles versucht, um den Markt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.