Autorinnen aus Kappeln : Arnegger, Deuter und Hörcher: „Wortspinnerinnen“ veröffentlichen erstes Buch

Jannine Arnegger, Regina Deuter und Ute Hörcher haben in Kappeln an der Textwerkstatt teilgenommen. Nach Lesungen war die Nachfrage so groß, dass sie ihre kurzen Geschichten in einem Buch aufgeschrieben haben.

Kappeln | Sie sind mystisch und geheimnisvoll, rührend und emotional, blicken in die Vergangenheit oder in andere Welten: Drei Autorinnen haben ihre Geschichten zusammengetragen und in dem Buch „Geschichten aus der Wortweberei zwischen Meeren“ veröffentlicht. Wortweberei von den Wortspinnerinnen Sie nennen sich die „Wortspinnerinnen“, und alle ihre Texte ...

